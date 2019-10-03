03.10.2019 13:40

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen "Canlar Okuyor, Fidanlar Hayat Buluyor" projesi kent genelinde devam ediyor.

Öğrenciler ve velilerin kitap okumayı alışkanlık haline getirmelerini sağlamak ve kitap okuma bilincinde farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında öğrenciler 5 kitap okuduktan sonra toprağa bir ağaç ekiyor.

Öğrenci ve velilerin kitap okuma alışkanlığının yanı sıra Ağrı'nın ağaçlandırılması ve doğal ortamla iç içe olmanın hedeflendiği proje yoğun ilgi görüyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, yaptığı açıklamada, projenin her okulda uygulandığını ve Ağrı başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından olumlu tepkiler aldıklarını söyledi.

Ağrı'nın her yerinde kitap okuma kültürünü yaygınlaştırıp okumada zirveyi amaçladıklarını ifade eden Tekin, şöyle konuştu:

"Bu projemiz; Ağrı Valiliği, Ağrı Belediyesi, İl Orman İşleri Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü bir projedir. Projemizin amacı öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırmakla birlikte onlarda çevre bilinci oluşmasını sağlamaktır. Kitap okumanın boş vakitte ve sadece okulda yapılacak bir etkinlikten ziyade özellikle zaman ayrılması gereken ve her yerde yapılabilecek bir eylem olduğunun farkındayız. "

Tekin, proje kapsamında ev ziyaretleri yaparak okuma etkinliği düzenleyeceklerini belirterek, bu sayede velilerle kaynaşarak onların yanında olduklarını göstermiş olacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA