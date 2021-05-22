Cankut Çelik HAXR Esports ile yollarını ayırdı!
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Cankut Çelik HAXR Esports ile yollarını ayırdı!

Cankut Çelik HAXR Esports ile yollarını ayırdı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Cankut Çelik yeni organizasyonunu arıyor.

Türkiye CS: GO ekosisteminin başarılı oyuncularından biri olarak anılan Cankut Çelik HAXR Esports ile yollarını ayırdığını duyurdu. Başarılı oyuncu duyuru paylaşımını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Cankut Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ise şu şekilde:

Eski HAXR kadrosundan kendi isteğimle ayrılmış bulunuyorum. Yeni bir takım arıyorum. Oyuncu düşünen takımlar ile görüşüp konuşabilirim herhangi bir sözleşmem vs. bulunmuyor. İlgilenenler için; twitter üzerinden ya da mail üzerinden iletişim kurabiliriz. therealcankut@gmail.com

Organizasyondan kendi isteğiyle ayrıldığını belirten oyuncu kariyerine CS: GO'da devam edecek. Oyuncunun sözleşmesinin bulunmaması ise herhangi bir bonservis ücretinin ödenmeyeceğine işaret ediyor.

Playerbros ekibi olarak başarılı oyuncuya kariyerinde başarılar diliyoruz.

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Kaynak: Playerbros

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