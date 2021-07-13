Cankurtaranlardan film gibi tatbikat
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Cankurtaranlardan film gibi tatbikat

Cankurtaranlardan film gibi tatbikat
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı cankurtaranlarının yaptığı kurtarma tatbikatı, aksiyon dolu görüntüler ortaya çıkardı.

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı cankurtaranlarının yaptığı kurtarma tatbikatı, aksiyon dolu görüntüler ortaya çıkardı.

Havaların ısınmasıyla birlikte Türkiye'deki en uzun sahillerden birine sahip olan Samsun'da denize giren insan sayısı artmaya başladı. Özellikle Karadeniz'de boğulma vakalarının birçoğuna neden olan rip akıntısına karşı tatbikat gerçekleştiren cankurtaranlar, rip akıntısına kapılarak açık denize doğru sürüklenen bir vatandaşı kurtardılar.

Aksiyon dolu sahnelerin yaşandığı tatbikatta boğulan vatandaş fark edildiği anda cankurtaran ekipleri alarm durumuna geçti. Denizdeki vatandaşlara durum anons edildikten sonra cankurtaranlar denizde bot ile karadan ise yüzerek boğulan vatandaşın yanına doğru hızla gitti. Boğulmaktan son anda kurtarılan vatandaş daha sonra kara çıkartılarak ilk yardım müdahalesi ve suni teneffüs yapıldı. İlk müdahalenin ardından boğulma tehlikesi geçiren vatandaş, sedyeye koyularak ambulansa teslim edildi.

"Yılda ortalama 300 boğulma vakası gerçekleşiyor"

Samsun'da yılda 300'e yakın boğulma vakasının gerçekleştiğini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma Sorumlusu Erhan Karaca, "Tatbikatımızda vatandaşlarımıza herhangi bir akıntı olduğunda cankurtaranlara güvenmemizi ve onların yaptığı uyarıları dikkate alıp, ona göre yüzmeleri, denize girip, çıkmaları konusuna dikkat çektik. Cankurtaranlarımız sahaya hakim. Cankurtaranların uyarıları dinlenirse herhangi bir can kaybı olmayacaktır. Karadeniz Bölgesi'nde en çok rip yani çeken akıntı var. Rip akıntısı olduğunda insanı derine doğru çeker. Bu durumla karşılaşıldığında sakin olup, kıyaya doğru değil sağa ya da sola doğru yüzerek karaya çıkmaya çalışılmalıdır. Samsun'da senede ortalama 300 boğulma vakası yaşanıyor. 90 kişilik bir cankurtaran ekibimiz var. Görev alanımız Terme Miliç sahilinden Yakakent'e kadar uzanıyor. Karada 4x4 ATV'ler ile denizde de bot ile arama-kurtarma faaliyetlerine destek oluyoruz" dedi. - SAMSUN

Cankurtaranlardan film gibi tatbikat
Cankurtaranlardan film gibi tatbikat
Cankurtaranlardan film gibi tatbikat
Cankurtaranlardan film gibi tatbikat
Cankurtaranlardan film gibi tatbikat
Cankurtaranlardan film gibi tatbikat

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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