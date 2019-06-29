Cankurtaranlar Yeni Bölümüyle Nat Geo People'da Devam Ediyor

Kaliforniya'nın parlak güneşiyle insanları çeken sahillerinde ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak özel eğitimli bir grup cankurtaranın sorumluluğunda. Ters akıntıya kapılma riski, aç köpekbalıkları, vücut ısısında yaşanan ani düşüşler, kemik kırılmaları gibi pek çok krize soğukkanlılıkla mücadele eden cankurtaranların yaşadıkları Nat Geo People ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.

"Cankurtaranlar" merak uyandıran yeni bölümüyle 2 Temmuz Salı günü saat 21.30'da Nat Geo People'da.

Kaynak: Bültenler