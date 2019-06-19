Cankurtaranlar tatbikat yaptı

Karadeniz'de yaşanan boğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla cankurtaran ekipleri, Samsun'da tatbikat yaptı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaran ekipleri, yaz aylarında boğulmaların sıklıkla yaşandığı Atakum sahilinde tatbikat gerçekleştirdi.

Senaryo gereği boğulma tehlikesi geçiren bir vatandaşı kurtarmak için harekete geçen ekipler, telsizden gelen anonsla saniyeler içinde olaya müdahale etti.

15 kişilik ekip üç kola ayrılarak denizden, karadan ve sahilden hareket edip kısa sürede boğulma tehlikesi geçiren kişiye ulaştı.

Boğulma tehlikesi geçiren kişi, feribotla kıyıya çıkarıldı ve kumsalda yapılan ilk yardımın ardından hayata döndürüldü.

Tatbikata Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteri de eşlik etti.

- "Dalgalı ve fırtınalı havada denizlerden uzak durulmalı"

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, tatbikatın ardından yaptığı açıklamada, 2010 yılından bu yana sahillerde cankurtaran hizmeti verildiğini söyledi.

Yaz sezonu boyunca yaklaşık 4 ay bu hizmeti sürdürdüklerini aktaran Zengin, "Bu yıl yaklaşık 29 kilometrelik alanda hizmet vereceğiz. Amacımız, olası boğulma vakalarına karşı hizmet etmek, hiç kimsenin burnu kanamadan sezonu atlatmak. 85 kişilik ekibimiz var. Tüm ekipmanlarıyla alanda görev alacaklar." dedi.

Zengin, denize giren vatandaşlara uyarılarda bulunarak, "Vatandaşlarımız dalgalı ve fırtınalı havada denizlerden uzak durmalı. Cankurtaran personelimizin uyarılarına mutlaka dikkat etmeleri lazım. En sıkıntılı anlar, dalgalı ve fırtınalı anlar. Cankurtaran hizmeti verilmeyen yerlerde de uyarı levhalarımız var. Bunların olmadığı yerlerde vatandaşlarımız denize girmesin." diye konuştu.

Kaynak: AA