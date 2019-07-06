'Cankurtaranlar kurtardıkları hayatlarla da gündeme gelmeli'

AKDENİZ bölgesinde sayısız cankurtaran yetiştiren, altın cankurtaran eğitmeni Adnan Büyük, cankurtaranların sadece boğulma vakalarıyla gündeme geldiğini, kurtardıkları hayatlarla da gündeme gelmeleri gerektiğini söyledi. Adnan Büyük, ülke genelinde 1 boğulmaya karşılık 20 de kurtarma vakası yaşandığını belirtti.

Ülke genelinde etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle birçok kişi serinlemek için deniz, havuz, dere gibi yerleri tercih ederken birçok boğulma vakası da yaşanıyor. Cankurtaran bulunan noktalarda ise bu oran diğer yerlere göre çok daha düşük görülüyor. Cankurtaranlık mesleğini yapanlar ve eğitmenler, ülke genelinde kurtarma vakaları çok daha yüksek olmasına rağmen sadece boğulma vakalarıyla gündeme gelmekten şikayetçi.

'BİR SÜRÜ KURTARMA OLUYOR'

Antalya ve ilçelerinde cankurtaran eğitimi veren Altın Cankurtaran Eğitmeni ve Sualtı Fotoğrafçısı Adnan Büyük, "Türkiye Su Sporları Federasyonu'na bağlı olarak bu bölgede senelerdir kurslar veriyorum. Genelde mart ayında daha çok yoğunluk oluyor. Antalya merkez ve Kemer bölgesinde kurslar vermekteyim. İlkbaharda mart, nisanda belgelerini alan arkadaşlarımız şu anda otellerde görev yapıyor. Kurtarmalar da yapıyorlar. Zaten bizim en büyük sorunumuz bu. Gazetelerde görüyoruz üzücü haberler, boğulmalar gibi. Bunun yanında da bir sürü kurtarma oluyor. Yani bir kişi boğuluyorsa belki o günde 20 kişi muhakkak kurtarılıyor" dedi.

'KURTARMALARLA DA GÜNDEME GELMEMİZ LAZIM'

Olay büyümeden yapılan kurtarmanın en iyisi olduğunu aktaran Adnan Büyük, şöyle konuştu:

"Kurtarmayı da şöyle açmak gerek, illa ki adam boğulmuş sudan çıkartmış, kalp masajı yapmış değil. Örnek olarak, aileyle geliyor çocuklar ve ailenin bir anda dikkati dağılıyor. Başka bir yere bakarken çocuk suda düşüyor, kollukları çıkıyor ve cankurtaran müdahale ediyor. Birçok öğrencim böyle birçok kurtarma yapıyor. Bu da bir kurtarmadır. İlla ki su yutacak, suyun dibinde kalacak değil. Aslında en iyi kurtarma budur. Olay daha büyümeden. Yani cankurtaranların önemi daha fazla. Bence kurtarmalarla da gündeme gelmemiz lazım. İşletmelerin bunları bir rapor olarak tutması gerek. Avustralya'da sahilde adamın ayağına çivi batsa cankurtaran müdahale ediyor, onun bile raporunu tutuyorlar. Bu raporlar bizde de tutulsa, federasyonda toplansa, cankurtaranların ne kadar insan kurtardığı görülür."

Cankurtaranları sürekli uyardığını, en dikkat edecekleri grupların yaşlılar, alkol almışlar ve çocuklar olduğunu vurgulayan Adnan Büyük, "Çocuklar simit takıyor, kolluk takıyor, annesi bir yere bakıyor kolluk sıyrılıyor, bir bakıyorsun çocuk yok, boğuluyor. Burada önemli olan bunlara dikkat etmek" dedi.

'CANKURTARANLARIN İTİBARINI VERMEMİZ GEREKİYOR'

Cankurtaranların aldığı maaşlara da işaret eden Adnan Büyük, şöyle dedi:

"Cankurtaran maaşları son zamanlarda biraz yükseldi ama maaşlarla beraber şu anda ben cankurtaran olarak bir otelde çalışsam beachboy ile aynı maaşı alıyorsam bu yanlış. Beachboy da şezlong düzeltiyor, orasını temizliyor ama herhangi bir sorumluluğu yok. Cankurtaranda bir sorumluluk var. Bir olay olduğunda mahkemeye gidiyor, bilgi veriyor bunun gibi bir sürü olayı var. Yani bunların da göz önünde bulundurulması gerekli. Yurt dışında cankurtaranlar kahraman gibi görülüyor. Maaşlarla beraber cankurtaranların itibarını vermemiz gerekiyor."

'BİRÇOK CAN KURTARILIYOR'

Bu sezon başında cankurtaranlık mesleğine başlayan ve Ayışığı Koyu'nda 5 yıldızlı bir otelin plajında çalışan Serhat Gürbüz (20), "Bundan 1 ay önce misafirimiz boğulma vakası yaşadı ve taşıyarak kıyıya çıkarttık. Gereken müdahaleyi yaptık ve kurtuldu. Biz sadece boğulma vakalarının gündeme getirilmesini istemiyoruz, bunun yanında birçok can da kurtarılıyor. Onların da gündeme getirilmesini istiyoruz" dedi.

Eğitim alan ve geleceğin cankurtaran adaylarından olan Gülsüm Çağlayan da (18) "Üniversiteye hazırlanıyorum. Cankurtaranlık mesleğini seçmek istiyorum. İnsanlara yardım etmeyi seviyorum çünkü sorumluluk sahibi birisiyim. Yüzmeyi de çok seviyorum" diye konuştu.

ALTIN CANKURTARAN NEDİR?

Altın cankurtaran hayat kurtarmaya yardım etmek için temel eğitimi görmüş, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Üç Yıldız Dalıcı belgesine sahip, yapılan sınav sonunda başarılı olan kişilerdir. Bunlar deniz, göl ve havuzda güvenliği sağlayan, harici kalp masajı ve yapay solunum uygulamaya, su üstü arama kurtarma ile ilk yardım uygulamalarını TSSF eğitim standartları ve programları çerçevesinde yapmaya yetkili ve sorumludur.



Kaynak: DHA

- Antalya