Cankurtaranlar 6 günde 258 kişiyi kurtardı

KOCAELİ sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, 6 günde toplam 258 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM) bünyesinde faaliyet gösteren 200 cankurtaran, can kaybının yaşanmaması için sahillerde nöbet tutuyor. Sahilden dürbünle denizi tarayan cankurtaranlar, jet-skilerle devriye gezerek açığa yüzen vatandaşları kıyılara doğru yönlendiriyor, olası vakalara da hızlı bir şekilde müdahale ediyor. 24- 30 Haziran tarihleri arasında cankurtaranlar, 5 sahil bölgesinde yaşanan 258 boğulma vakasına müdahale etti. Cankurtaranlar Cebeci plajında 145, Kumcağız'da 104, Miço'da 1, Sarısu'da 3, Karamürsel'de 3 ve Bayramoğlu plajında 2 kişiyi kurtarırken, Haziran ayının başından bu yana kurtarılanların sayısı 322 oldu. Vatandaşları dalgalı denize girmemeleri konusunda uyaran KOSKEM yetkilileri, cankurtaran hizmeti verilen sahillerin tercih edilmesini, önlem olarak sahillere asılan can simitlerine bağlı iplere zarar verilmemesini istedi.



Kaynak: DHA

- Kocaeli