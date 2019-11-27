Cankurtaran Tüneli'nde kaza: 1 ölü, 2 yaralı
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Cankurtaran Tüneli'nde kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Artvin'de Cankurtaran Tüneli'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

27.11.2019 20:49 | Son Güncelleme: 27.11.2019 21:44
Cankurtaran Tüneli'nde kaza: 1 ölü, 2 yaralı

'de Tüneli'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye, Hopa Borçka arasındaki Cankurtaran Tüneli'nde T.Y.'nin kullandığı 08 AAC 719 plakalı otomobil, F.A.'nın kullandığı 08 K 5179 plakalı kamyonda çarptı. Kazada araç sürücüleri ile Taner Yılmaz'ın kullandığı araçta bulunan N.Ş. yaralandı. Yaralılardan Nuray Şentürk, 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hopa Devlet Hastanesine götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Kamyon sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, otomobil sürücüsü ise Hopa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Kaza sonrası alev alan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapatılan Cankurtaran Tüneli yolun temizlenmesiyle tekrar trafiğe açıldı. - ARTVİN

Kaynak: İHA
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