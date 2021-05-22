CANKURTARAN ROBOT 'FASTY' SAHİLDE GÖREVDE

ANTALYA'nın Konyaaltı Sahili'nde bu yıl görev alacak 50 cankurtarana bir de robot eşlik edecek.

ANTALYA'nın Konyaaltı Sahili'nde bu yıl görev alacak 50 cankurtarana bir de robot eşlik edecek. 14 kilogram ağırlığındaki 'Fasty' isimli robot, 200 kilo insanı kolayca taşıyabilirken, kıyıdan 600 metre açığa kadar boğulma tehlikesi geçiren tatilcilerin imdadına yetişiyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında teması sıfıra indiren ve bulaş riskini azaltan insansız cankurtaran aracı, 45 dakika boyunca durmadan su yüzeyinde çalışabiliyor.

Turizm kenti Antalya'da, 1 Haziran itibarıyla başlaması beklenen sezonla ilgili hazırlıklar sürüyor. Plajlardaki işletmeler ise yeni sezon için kendilerine ayrılan alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenliyor. Fiziki yapıların dışında tatilcilere sunulan güvenlik hizmetleri kapsamında, cankurtaranlar da görevlerine başladı. 7 kilometrelik Konyaaltı Sahili'nde bu yıl 50 cankurtaran, boğulma tehlikesi geçiren tatilcilere hizmet verecek. Cankurtaranların yanı sıra bu yıl Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni hizmeti hayata geçirdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında örnek proje olarak hayata geçirilen bu çalışma kapsamında, teması sıfıra indiren ve bulaş riskini azaltan insansız cankurtaran aracı, cankurtaran ekibine dahil edildi. 14 kilogram ağırlığında olan ve su yüzeyinde hızlı manevra yapabilen robot, kıyıdaki cankurtaranlar tarafından yönetiliyor. Elektrikli ve 45 dakika durmadan su yüzeyinde çalışabilen 'Fasty' isimli robot, 200 kilogram ağırlığı kolaylıkla taşıyabiliyor. Üzerinde kamera ve aydınlatma sistemleri olan robot, kıyıdan anons eden cankurtaranın sesini yardım isteyen kişiye duyurmak için kullanılan hoparlöre de sahip.

'YERLİ KAYNAKLARLA ÜRETİLDİ'

Robotu geliştiren firmanın kurucu ortaklarından Emre Ege, cihazın çok teknolojik olduğunu ve kolay kullanıldığını söyledi. Robotun yerli kaynaklar kullanılarak, 1 yılda üretildiğini belirten Ege, 'Plajlardaki boğulma vakalarını kurtarmak için hayata geçirildi. Cihaz çok hızlı devreye alınabiliyor. 600 metreye kadar uzaktan kumanda ile yönetiliyor. Yeşil enerji kullanıyor yani elektriklidir. Aynı zamanda cankurtaranı da taşıyabiliyor. Bizim şirket olarak amacımız ise yurt dışına açılmak ve ihracat gerçekleştirmek dedi.

TÜRKİYE'DE İLK KEZ ANTALYA'DA

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy da tatilcilerin sağlık ve güvenlik önlemlerini üst düzeye çıkarmak için çalıştıklarını söyledi. Robot sayesinde sezonda pandemi kuralları kapsamında temasın sıfıra indirildiğini belirten Atasoy, 'Kötü hava koşullarında dahi hizmet vereceğini test ettik. Devrilse dahi hemen düzelebiliyor. Çok geliştirilmiş bir araç. Türkiye'de ilk defa Antalya'da kullanılıyor olması bize mutluluk veriyor. Tedbir önemlidir. Umarız bu cihazdan elde ettiğimiz tecrübeyle yaygınlaşmasına sebep olacağız diye konuştu.

TATBİKATI MERAKLA İZLEDİLER

Öte yandan Konyaaltı Sahili'nde testi yapılan robot, tatilciler tarafından ilgiyle izlendi. Senaryo gereği boğulan tatilciyi kurtarma çalışmalarını merakla takip eden tatilcilerden Aylin Kılıç, yerli ve milli olmasına sevindiklerini söyledi.

Sahilde denize girenlerden Dilek Sarıkaya da yüzme bilmediğini belirterek, 'Bir şey olursa hemen gelip kurtarır, diye düşündüm. Çok güzel bir ürün dedi.

İlk defa denize girdiğini belirten Aliye Üstün ise 'Yüzme bilmeyenler için çok güvenli bir robot. Emeği geçenlere teşekkür ederim diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı