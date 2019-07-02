Cankurtaran ekipleri 6 günde 258 kişiyi kurtardı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi KOSKEM cankurtaran ekipleri Kocaeli sahillerinde 6 günde 258 boğulma vakasına müdahale etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin cankurtaranları Kocaeli sahillerinde görevlerini sürdürüyor. İtfaiyenin Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM) bünyesinde faaliyet gösteren cankurtaranlar, olası boğulma vakalarına anında müdahale ederek boğulmaların önüne geçiyor. Sivil toplum kuruluşlarının da görev aldığı 200 cankurtaran yaz aylarında vatandaşların rahatça denize girebilmeleri için sahillerde nöbet tutuyor. 4 Haziran Ramazan Bayramı'nın ilk günü deniz sezonunu açan KOSKEM cankurtaranları, 24-30 Haziran tarihleri arasında 258 kişiyi boğulma tehlikesinden kurtardı.

Yoğunlaşan sahillerde can kaybının yaşanmaması için cankurtaran ekipleri daha da dikkatli gözlem yapıyor. Sahilden dürbünle denizi tarayan cankurtaranlar, jet-skilerle devriye gezerek açığa yüzen vatandaşları kıyılara doğru yönlendiriyor. Olası vakalara da hızlı bir şekilde müdahale ediliyor . Cankurtaran ekipleri tarafından Cebeci bölgesinde 145, Kumcağız bölgesinde 104, Miço bölgesinde 1, Sarısu bölgesinde 3, Karamürsel bölgesinde 3 ve Bayramoğlu bölgesinde 2 kişi kurtarıldı. Sezon başından bu yana kurtarılanların sayısı ise toplam 322 kişi oldu. Ayrıca KOSKEM görev bölgelerinde 67 vatandaşa ambulans birimleri tarafından sağlık hizmetleri verildi.

Öte yandan boğulmaların başlıca sebebi olan (RIP) içe çeken akıntı hakkında vatandaşları bilgilendirmek amacı ile 10 bin adet el broşürü hazırlanarak sezon içerisinde dağıtımı yapılacak. Sesli anons sistemlerini de kuran KOSKEM ekipleri, gerekli durumlarda vatandaşlara uyarı ve ikaz yapılabilecek. Vatandaşları dalgalı denize girmemeleri konusunda uyaran KOSKEM, cankurtaran hizmeti verilen sahilleri tercih edilmesini belirtti. KOSKEM önlem olarak sahillere asılan can simitlerine bağlı iplere zarar verilmemesi, verenlerin ihbar dilmesi konusunda da uyarıda bulundu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA