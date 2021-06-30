Cankurtaran can kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cankurtaran can kurtardı

Cankurtaran can kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan cankurtaran ekibi, zamanla mücadele ederek bir vatandaşı hayata döndürdü.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan cankurtaran ekibi, zamanla mücadele ederek bir vatandaşı hayata döndürdü.

Edinilen bilgiye göre, olay Edremit'te bağlı Altınoluk Mahallesi Antandros mevkiinde meydana geldi. Denize giren 76 yaşındaki Mehmet Ç. bir anda fenalaşarak boğulma tehlikesi yaşadı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı dışında gerçekleşen olaya ivedilikle müdahale eden cankurtaran ekipleri, vatandaşın nefes ve nabız kontrolünü gerçekleştirmesinin ardından suni teneffüs ve kalp masajı yaparak nefes ve nabzını normale döndürdü. Mehmet Ç., olay yerine çağırılan ambulans ile hastaneye sevk edildi. Vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BALIKESİR

Cankurtaran can kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Fahrettin Koca Vladimir Putin Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Cristiano Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cankurtaran can kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 17:21:18. #1.14#

title