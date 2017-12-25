Cankul, Kırsalda Vatandaşlarla Buluştu

Kepsut Belediye Başkanı Ismail Cankul kırsal mahallelerde yapılan hizmetleri yerinde inceleyerek, kırsal mahallede vatandaşlarla bir araya geldi.



Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, belediyesinin kırsalda yaptığı hizmetleri yerinde inceleyerek, vatandaşların görüş ve düşüncelerini alıyor. Bu kapsamda güne Eşeler Mahallesine gelerek başlayan Başkan Cankul kahvehanede bulunan vatandaşlar ile çay içerek sohbet etti. Vatandaşlar ile birlikte Eşeler Mahallesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Kepsut Belediyesince yapılan işleri birlikte incelediler. Yapılan ve yapılmakta olan hizmetler hakkında vatandaşların görüşlerini dinleyen Başkan Cankul vatandaşlara yaptıkları hizmetleri anlatarak, varsa eksiklikleri kendilerine iletmelerini isteyerek, "İlçemizde merkez kırsal ayırt etmeden tüm ilçemizin her santimetre karesinde hizmetlerimiz aralıksız sürüyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Kepsut Belediyesi olarak imkanlarımızın ve gücümüzün son limiti ile çalışıyoruz. Sizlerin bize verdiği bu destek çalışma azmimizi daha da arttırıyor. İnşallah hep birlikte Tüm Kepsutlular el ele vererek ilçemizi istediğimiz noktaya taşıyacağız. Bizlere gösterdiğiniz samimiyetiniz ve desteğiniz olduğu sürece bize uyku haram dinlenmek haram biz Vefalı yurt Kepsut için ne yapsak azdır" dedi. - BALIKESİR