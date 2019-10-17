Çankırılı öğrencilerden Mehmetçiğe selam

17.10.2019 14:05

Çankırı'da Eldivan Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, Avrupa Kod Haftası (Codeweek) kapsamında düzenlenen etkinlikte #barispinariharekatı algoritmasını yazarak Mehmetçiğe selam gönderdi.



Çocukların kodlama becerisini desteklemek için Avrupa genelinde yapılan bir hareket olan Codeweek etkinliklerine 50'den fazla ülkeden katılım sağlandı. Kodlama ve programlamaya dair farkındalığın arttırılması, birlikte çalışmanın teşvik edilmesi ve kodlama kültürünün yaygınlaştırılmasını amaçlayan etkinliklere katılan Eldivan Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, makarna yapmak, turşu yapmak gibi hayata dair birçok konuda algoritmalar yazarken Barış Pınarı Harekatı için de algoritma yazarak Mehmetçiğe selam gönderdiler. Algoritma basamaklarında "Sivilleri koru, teröristleri yok et ve sağ salim eve dön" gibi adımlara yer veren öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı algoritması önünde asker selamı vererek tüm dünyaya mesaj verdiler.



Etkinliğe Eldivan Kaymakamı Ali İhsan Selimoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Kaan Küçük, Eldivan Emniyet Amiri Can Tıkır ve Okul Müdürü Dinçer Işık katıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA