Çankırılı girişimci KOSGEB desteğiyle kurduğu iş yerinde sabun üretecek
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Çankırılı girişimci KOSGEB desteğiyle kurduğu iş yerinde sabun üretecek

02.12.2020 15:17 | Son Güncelleme: 02.12.2020 15:17
Çankırılı girişimci KOSGEB desteğiyle kurduğu iş yerinde sabun üretecek

Çankırılı girişimci, KOSGEB desteğiyle açtığı iş yerinde aromalı sabun üreterek ülke geneline pazarlayacak.

Çankırılı girişimci, KOSGEB desteğiyle açtığı iş yerinde aromalı sabun üreterek ülke geneline pazarlayacak.

Girişimci Gazi Demir, hayalindeki iş yerini kurmak için KOSGEB'e başvurdu. Destek almaya hak kazanan Demir, kurduğu yeni iş yerinde, kızılcık, kiraz, kavun aromalı sabun üretecek.

KOSGEB İl Müdürü Cengiz Uğur, gazetecilere, göreve geldikleri günden beri çok sayıda işletmeyi desteklediklerini belirtti.

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Bir fikri olan ve kriterleri sağlayan herkese destek verdiklerini vurgulayan Uğur, "Hepimiz biliyoruz ki girişimcilik Türk insanının kanında, ruhunda var. Hemen herkes bir gün kendi işini kurmayı, kendi kendisinin patronu olmayı hayal ediyor. 'Bana çıkmaz' diye düşünmeyin, 'Bizim projemiz onaylanmaz' diye hiçbir girişimcimiz düşünmesin." ifadelerini kullandı.

Uğur, girişimcilerin 300 bin liraya kadar destek alabileceklerini söyledi.

Girişimci Gazi Demir de Çankırı sabununu Türkiye'ye tanıtacağını anlatarak, KOSGEB İl Müdürlüğü ve çalışanlarına desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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