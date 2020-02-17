Çankırılı çocuklar zeka oyunlarında aileleriyle yarıştı
Haberler » Güncel » Çankırılı çocuklar zeka oyunlarında aileleriyle yarıştı - Haber

Çankırılı çocuklar zeka oyunlarında aileleriyle yarıştı

Çankırı'da aileler çocuklarıyla birlikte zeka oyunları oynadı.

17.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:40
Çankırılı çocuklar zeka oyunlarında aileleriyle yarıştı

'da aileler çocuklarıyla birlikte zeka oyunları oynadı.

Çankırı Belediyesi Çocuk Akademisi tarafından düzenlenen etkinlikte 146 öğrenci aileleriyle birlikte zeka oyunu oynadı.

Etkinlik öğrenciler ile ailelerinin kıyasıya mücadelesine sahne olurken Vali Hamdi Bilge Aktaş'ın eşi Seval Aktaş ile Çankırı Belediye Başkanı 'in eşi Betül Esen de etkinliğe katıldı.

Etkinlikte veliler ve öğrenciler büyük zevk aldıklarını ifade ederek Çankırı Belediyesine teşekkür etti.

Çankırı Belediyesinin aile içi iletişim kalitesini artırmak ve nitelikli zaman geçirmelerini sağlamak amacı ile düzenlenen etkinliğin Fatih Sultan Mehmet Çocuk Akademisi bünyesinde belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler