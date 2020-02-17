Çankırılı çocuklar zeka oyunlarında aileleriyle yarıştı

17.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:40

Çankırı'da aileler çocuklarıyla birlikte zeka oyunları oynadı.

Çankırı Belediyesi Fatih Sultan Mehmet Çocuk Akademisi tarafından düzenlenen etkinlikte 146 öğrenci aileleriyle birlikte zeka oyunu oynadı.

Etkinlik öğrenciler ile ailelerinin kıyasıya mücadelesine sahne olurken Vali Hamdi Bilge Aktaş'ın eşi Seval Aktaş ile Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'in eşi Betül Esen de etkinliğe katıldı.

Etkinlikte veliler ve öğrenciler büyük zevk aldıklarını ifade ederek Çankırı Belediyesine teşekkür etti.

Çankırı Belediyesinin aile içi iletişim kalitesini artırmak ve nitelikli zaman geçirmelerini sağlamak amacı ile düzenlenen etkinliğin Fatih Sultan Mehmet Çocuk Akademisi bünyesinde belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA