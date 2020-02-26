Çankırılı çiftçilere indirimli alışveriş imkanı

26.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:02

Çankırı'da bir akaryakıt firması ve mobilya mağazasının çiftçilere indirim sağlaması için protokol imzalandı.

Çankırı Ziraat Odası Başkanı Nejat Gamzeli, odada düzenlenen imza töreninde, odalarıyla Türkiye İş Bankası, TOTAL akaryakıt firması ve Doğtaş ve Kelebek mobilya firmalarıyla indirim anlaşması protokolünün imzalandığını söyledi.

Türkiye'nin kalkınması ve güçlenmesi için üretimin şart olduğunu vurgulayan Gamzeli, "Üretim yapan çiftçilerimiz desteklenmelidir. Çiftçimizin girdi maliyetleri düşürülmelidir. Çiftçimizin en büyük girdi maliyeti motorindir. Biz de üreticilerimiz için bu maliyetini bir nebze olsun düşürmeye çalışıyoruz. Önceki yıllarda da mazot indirim anlaşmaları yaptık. Üyelerimizden yaptığımız anlaşmalardan ötürü memnuniyetlerini gördük." dedi.

Yapılan anlaşma sonucunda çiftçilere kolaylık sağlanacağını dile getiren Gamzeli, şöyle konuştu:

"Çiftçiler, odamızdan alacakları indirim kartı ile motorini TOTAL'den peşinde yüzde 7, İş Bankasının destekleriyle 'İmece Kart' ile aldığı zaman yüzde 3 iskontolu alacak hem de 5 ay sonra masrafsız, faizsiz ödeyecek. Doğtaş ve Kelebek mobilyalarında çiftçilerimize özel yüzde 10 indirim, kampanyalı ürünlere de ilave yüzde 10 indirim imkanından yararlanacağız. Bu anlaşmaların çiftçimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

İmza törenine firma yetkilileri ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA