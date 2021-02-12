Çankırılı çiftçi devlet desteğiyle kurduğu tesiste et üretimini ikiye katladı

Çankırı'da yaşayan çiftçi Kemal Çelik, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı hibe ile babadan kalma ahırını Avrupa Birliği standartlarında besi tesisine dönüştürerek et üretimini iki katına çıkardı.

Çankırı'da yaşayan çiftçi Kemal Çelik, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı hibe ile babadan kalma ahırını Avrupa Birliği standartlarında besi tesisine dönüştürerek et üretimini iki katına çıkardı.

Kızılırmak ilçesi Karadibek köyünde besi çiftliği kurmak için 2016 yılında TKDK'ye proje başvurusunda bulunan Çelik, aynı yıl onaylanan projesiyle 725 bin liraya mal olan 500 metrekare kapalı alana sahip 45 başlık besi çiftliği için 480 bin lira civarında hibe aldı.

Çelik, TKDK desteğiyle babasından kalma ahırı modern hale dönüştürerek et üretimini de artırmayı başardı.

Bir çocuk babası 57 yaşındaki Çelik, gazetecilere, TKDK'den, 2013 yılında hibe alan bir arkadaşı sayesinde haberdar olduğunu söyledi.

Modern tesisin hayvancılıkta önem taşıdığına dikkati çeken Çelik, "Küçüklüğümden beri başka bir iş yapmadım. Kendimi bildim bileli hayvancılık yapıyoruz. Babamdan kalma bir ahırımız vardı. Hayvanın besilenme süresi uzundu ve bizim için büyük sorun olan gübreleri küreklerle temizlemeye çalışıyorduk. Ayrıca sık sık hayvan hastalıkları baş gösteriyordu. Ailece çalışıyor olmamıza rağmen işimiz çok yorucu ve stresliydi." dedi.

TKDK'den aldığı hibe ile kurduğu tesis sayesinde eski ahırda yaşadıkları sorunların ortadan kalktığını dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Oğlum henüz liseye devam etmesine rağmen bu konulara çok ilgili. Tabii o genç ve biz kurslara devam ederken o internet aracılığıyla araştırıyor, bakım için gelen veterinerler ile sohbet ederek onlardan bir şeyler öğreniyor. Şimdiden besicilik konusunda oldukça bilgili olduğunu söyleyebilirim. Mevcut ahırımızı yaparken arazi sıkıntımız olduğu için 45 başlık besi çiftliği yapabildik. Bundan sonraki amacım yeni aldığımız büyük arazi üzerine oğlum adına daha büyük modern tesisi yine TKDK desteğiyle kurmak. Umarım bu, bana kısmet olur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın