Çankırılı 6 yaşındaki miniğin Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi

15.01.2020 10:59 | Son Güncelleme: 15.01.2020 11:05

Çankırı'da yaşayan 6 yaşındaki Serdar Kaçmaz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisi görenleri şaşırtıyor.



Çankırı'da henüz 6 yaşında olan Serdar Kaçmaz'ın çocukluğundan beri hayatı için örnek aldığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı duyduğu sevgi görenleri hayrete düşürüyor. Henüz 1. sınıfa giden minik Serdar, yazı yazmayı öğrendiğinden itibaren Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini defterlerine yazarken aynı zamanda televizyonda sesini duyduğunda da koşarak ekran başında Cumhurbaşkanının hitabını dinliyor. Son zamanlarda giderek artan sevgisinden dolayı minik Serdar, Cumhurbaşkanın resmini gördüğü gazete ve dergilerden resimleri keserek saklıyor. Çalışma masasında 'Erdoğan dede' diye hitap ettiği Cumhurbaşkanın bir resmi de bulunan Serdar, çalışırken Erdoğan'ı örnek aldığını belirtiyor. Erdoğan sevdalısı minik Serdar'ın şimdiki tek isteği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmek.



"Külliyede Erdoğan dedeyi ziyaret etmek istiyorum"



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini İHA muhabirine anlatan minik Serdar, "Okuldan geldikten sonra dersimi yaparken Erdoğan dedemin fotoğrafına bakıp 'keşke senin gibi olabilsem Erdoğan dede' diyorum. Külliyede Erdoğan dedeyi ziyaret etmek istiyorum. Bütün Türkiye askerlerimiz şehit olmasın diye dua etsin" ifadelerine yer verdi.



"Her gece tanışmak için dua ediyor"



Anneanne Nazmiye Dursunoğlu ise "Serdar'ın Cumhurbaşkanımıza olan sevgisine bebekliğinden itibaren şahit oluyorum. Cumhurbaşkanımız ekrana çıkınca ona ayrı bir sevgi ve tutkusu vardı. Ekranın önünden ayrılmazdı. Haberler başlayınca Serdar başka odada olduğunda Cumhurbaşkanımızın sesini duyduğunda koşarak televizyonun karşısına gelirdi. 'Anne, anneanne; dedem televizyona çıkmış' derdi. Serdar bu aralar hep gece yatmadan önce dua ederdi 'Allah'ım beni dedemle kavuştur onun ellerini öpmek istiyorum' diye. Odasında Cumhurbaşkanımızın resimleri var. Gazetelerde Cumhurbaşkanımızın resimlerini gördüğünde onları kesiyor saklıyor" şeklinde konuştu. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA