Çankırılı 15 Temmuz şehitlerinin kabrinden alınan toprak, Halisdemir'in mezarına götürülüyor (2)
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Çankırılı 15 Temmuz şehitlerinin kabrinden alınan toprak, Halisdemir'in mezarına götürülüyor (2)

Çankırılı 15 Temmuz şehitlerinin kabrinden alınan toprak, Halisdemir'in mezarına götürülüyor (2)
Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Haberler | Güncel

SPORCULAR KIRIKKALE'YE ULAŞTI15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşüp Çankırı'ya defnedilen 11 şehidin kabirlerinden aldıkları toprakları, Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki mezarına ulaştırmak üzere bisikletleri ile yola çıkan sporcular, Kırıkkale'ye geldi.

SPORCULAR KIRIKKALE'YE ULAŞTI

15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşüp Çankırı'ya defnedilen 11 şehidin kabirlerinden aldıkları toprakları, Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki mezarına ulaştırmak üzere bisikletleri ile yola çıkan sporcular, Kırıkkale'ye geldi. Sporcular kentte 15 Temmuz şehidi Özel Harekat Polisi Hakan Yorulmaz'ın mezarını ziyaret edip, dua etti. 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulüp Başkanı Engin Çimen, "Çankırı'da 11 şehidimizin mis kokan topraklarını teslim aldık. Şehitlerimizin topraklarını Çankırı üzerinden Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde olmak üzere şehidimiz Ömer Halisdemir'in kabrine ulaştıracağız" dedi. Sporcular daha sonra Kırşehir'e doğru yola çıktı.


Çankırılı 15 Temmuz şehitlerinin kabrinden alınan toprak, Halisdemir'in mezarına götürülüyor (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Can

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Çankırılı 15 Temmuz şehitlerinin kabrinden alınan toprak, Halisdemir'in mezarına götürülüyor (2) - Haberler
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