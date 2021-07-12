Çankırılı 15 Temmuz şehitlerinin kabrinden alınan toprak, Halisdemir'in mezarına götürülüyor
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Çankırılı 15 Temmuz şehitlerinin kabrinden alınan toprak, Halisdemir'in mezarına götürülüyor

Çankırılı 15 Temmuz şehitlerinin kabrinden alınan toprak, Halisdemir'in mezarına götürülüyor
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Sarıcı - Haberler | Güncel

ÇANKIRI 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü sporcuları, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşüp Çankırı'ya defnedilen 11 şehidin kabirlerinden aldıkları toprağı, darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki...

ÇANKIRI 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü sporcuları, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşüp Çankırı'ya defnedilen 11 şehidin kabirlerinden aldıkları toprağı, darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrine ulaştırmak üzere bisikletleri ile yola çıktı. 

Çankırı Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü tarafından '15 Temmuz Şehitlerini ve Ömer Halisdemir'i Anma Turu' etkinliği düzenlendi. Etkinlikte konuşan Vali Abdullah Ayaz, ilkinin geçen sene yapıldığı programın bu yıl 2'ncisinin gerçekleştirildiğini belirterek, "En büyük isteğimiz 15 Temmuz'a yakışır bir şekilde ve çok farklı etkinliklerle anmak. Gerçekleştirilecek olan anma etkinliklerine vatandaşımızın katılımını ne kadar çok yapabilirsek bizim için o kadar kıymetli olur" dedi.Yapılan konuşmalarından ardından sporcular, Çankırı 11 şehidin kabirlerinden alınan toprağı darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrine ulaştırmak üzere bisikletleri ile yola çıktı. Konuşmaların ardından Niğde'ye uğurlanan sporcular, 3 gün boyunca 453 kilometre pedal çevirecek.


Çankırılı 15 Temmuz şehitlerinin kabrinden alınan toprak, Halisdemir'in mezarına götürülüyor
Çankırılı 15 Temmuz şehitlerinin kabrinden alınan toprak, Halisdemir'in mezarına götürülüyor
Çankırılı 15 Temmuz şehitlerinin kabrinden alınan toprak, Halisdemir'in mezarına götürülüyor
Çankırılı 15 Temmuz şehitlerinin kabrinden alınan toprak, Halisdemir'in mezarına götürülüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Sarıcı

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