Çankırılı 15 Temmuz şehitlerinin kabrinden alınan toprak bisikletlerle Ömer Halisdemir'in mezarına götürülüyor
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Çankırılı 15 Temmuz şehitlerinin kabrinden alınan toprak bisikletlerle Ömer Halisdemir'in mezarına götürülüyor

Çankırılı 15 Temmuz şehitlerinin kabrinden alınan toprak bisikletlerle Ömer Halisdemir'in mezarına götürülüyor
Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel

Çankırı'da bisiklet kulübü sporcuları 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen 11 Çankırılının kabirlerinden aldıkları toprağı, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrine ulaştırmak üzere yola çıktı.

Çankırı'da bisiklet kulübü sporcuları 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen 11 Çankırılının kabirlerinden aldıkları toprağı, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrine ulaştırmak üzere yola çıktı.

Valilik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü tarafından düzenlenen "15 Temmuz Şehitlerini ve Ömer Halisdemir'i Anma Turu" etkinliğinde bisiklet kulübü üyeleri, il merkezi ve ilçelerdeki 11 şehidin mezarlarını ziyaret ederek toprak aldı.

Sporcuları Karatekin Parkı'nda Vali Abdullah Ayaz ile kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar uğurladı.

Vali Ayaz, yaptığı konuşmada, programın bu sene ikincisinin gerçekleştirildiğini söyledi.

15 Temmuz'u farklı etkinliklerle ve vatandaşların katılımıyla anmak istediklerini belirten Ayaz, "Buradan 453 kilometre pedal çevirecekler inşallah. Oraya ulaşacaklar. Bizim de malumunuz o gün yine vatandaşımıza yönelik bisiklet turumuz olacak. Hatıra madalya takdimi gerçekleştireceğiz. Biz de onu gelenekselleştirelim istiyoruz. Hem bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak hem de 15 Temmuz gününde hep beraber böyle bir etkinliğin meydana gelmesi adına herkesi davet ediyorum." diye konuştu.

Kulübün başkanı Engin Çimen de Çankırı'dan başladıkları yolculukta Kırıkkale, Kırşehir ve Nevşehir'den geçerek Niğde'ye ulaşmayı hedeflediklerini anlattı.

Geçtikleri illerde şehit kabirlerini de ziyaret edeceklerini aktaran Çimen, "Bu etkinliğin temel amacı, geçmişten ders alarak geleceğe yürümektir. Dünya tarihinde bir ilki yaşatarak darbecilere darbe yapan büyük Türk milletinin 15 Temmuz gecesi sergilediği o ruhu gençlerimizle ve toplumumuzla yeniden yaşamaktır." dedi.

Konuşmaların ardından sporcular Niğde'ye uğurlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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Çankırılı 15 Temmuz şehitlerinin kabrinden alınan toprak bisikletlerle Ömer Halisdemir'in mezarına götürülüyor - Haberler
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