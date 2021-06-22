Çankırı Yöresel Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması Sonuçlandı

Çankırı Yöresel Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması Sonuçlandı 46 eserin gönderildiği yarışmada, yarışma jürisi ön eleme sonucunda finale kalan eserler arasından yarışma amacını ve şartlarını tam olarak karşılayan eser bulunamadığından birinci, ikinci ve üçüncü çıkmadı.

Çankırı Yöresel Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması Sonuçlandı 46 eserin gönderildiği yarışmada, yarışma jürisi ön eleme sonucunda finale kalan eserler arasından yarışma amacını ve şartlarını tam olarak karşılayan eser bulunamadığından birinci, ikinci ve üçüncü çıkmadı.

Mansiyon ödülleri;

Nevşehir Avanos'tan katılan Yakup Yıldırım - Kalemlik (Somut Ürün),

Hatay İskenderun'dan Nazmiye Naz Öztürk- Karekod Yemek Tarifli Çankırı Haritası (Proje Tasarımı),

Bilecik'ten Gizem Büke Öztürk- Aynalı Tablo (Somut Ürün),

Adıyaman'dan Öznur Yıldırım-Ağaçkakan (Somut Ürün),

İstanbul Beşiktaş'tan Selinay Girgin- Ahşap Tuz Lamba (Proje Tasarımı) eserlerine verildi.

Jüri Özel Ödülü ise Malatya Doğanşehir'den katılan Fidan Taşar'ın Kırk Kadın Kase (Somut Ürün) eserine layık görüldü.

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Kaynak: Habermetre