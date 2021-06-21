Çankırı Yer Altı Tuz Şehri Logo Tasarım Yarışması Sonuçlandı

Çankırı Yer Altı Tuz Şehri Logo Tasarım Yarışması SonuçlandıTürkiye'nin dört bir tarafından gönderilen 82 eserin yarıştığı Çankırı Yer Altı Tuz Şehri Logo Tasarım Yarışması sonuçlandı.

Çankırı Yer Altı Tuz Şehri Logo Tasarım Yarışması Sonuçlandı

Türkiye'nin dört bir tarafından gönderilen 82 eserin yarıştığı Çankırı Yer Altı Tuz Şehri Logo Tasarım Yarışması sonuçlandı.

Çankırı Belediyesi, "Yer Altı Tuz Şehri Logomuzu Sen Tasarla" sloganı ile düzenlediği "Çankırı Yer Altı Tuz Şehri Logo Tasarım Yarışması"nın sonuçlarını açıkladı. Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Rasim Sarıkaya ile Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Tunç Boran'ın jüri üyeliğini yaptığı yarışmada; tüm eserlerin proje hikayesinde; geliştirilen tasarımın ifade biçimi, metin dili, projeye uygun tasarım geliştirme ön araştırması ve fikri, jürinin oy birliği ile yetersiz bulundu. Jüri üyelerinin ortak görüşleri ve değerlendirmeleri sonucunda; yarışmacılar tarafından geliştirilen tasarımların çözümlenmesinde yeterli olgunluğa erişilemediğinden ve teknik ifadelerin zayıf olmasından dolayı jüri üyeleri oy birliği ile birinciliğe, ikinciliğe ve üçüncülüğe layık bir eser bulunmadığına karar verdi. Ön elemeden geçen dört eserden üçü Mansiyon Ödülü'ne, bir eser de Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü. Şartnamede belirtilen başvuru tarihi dışında gönderilen bir eser ise oylamaya tabi tutulmadı.

T. C. Çankırı Belediyesi Yer Altı Tuz Şehri Logo Tasarım Yarışması Sonuçları

Jüri Özel Ödülü

AYŞE GİRİN BARSBAY - NİKESALT PENDİK/ İSTANBUL

Mansiyon Ödülü

ZEYNEL CAN PAKIR - TR4200_2

SELÇUKLU/KONYA

Mansiyon Ödülü

SELMAN MÜJDECİ - SAO18

MERKEZ/ÇANKIRI

Mansiyon Ödülü

ÇAĞLA ŞABAN/GUMJANDİ 3

ÇAYIROVA/KOCAELİ

Haber tarihi: 2021-06-21 Son eklenen 10 haber: Çankırı Belediyesi'nden Haftanın ÖzetiÇankırı'nın Tutmaç Çorbası TescillendiJapon Diplomat Çankırı Belediyesini Ziyaret Etti Sağlıklı Kentler Birliği Haziran Ayı Encümen Toplantısı Gerçekleştirildi Bursa Çalı Güreşleri'nden Şampiyonluk GeldiÇankırı Belediyesi'nden Haftanın Özeti Esentepe Mahallesi'ndeki Çamaşırhane Bakıma Alındı Dekoratif Yay Saksılıklar Belediyenin Atölyesinden Çankırı'da Kavşak ve Refüjler Görülmeye Değer Çankırı Ulusal Televizyon Kanallarına Ev Sahipliği Yaptı

Kaynak: Habermetre