Çankırı ve Tokat belediye başkanlarından Milli Dayanışma Kampanyası'na destek Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 maaşını bağışlayarak destek oldu.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 maaşını bağışlayarak destek oldu.

Esen, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.

Kampanyaya 2 maaşıyla katıldığını belirten Esen, Türk milletinin omuz omuza verince aşamayacağı engelin olmadığını kaydetti.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da kampanyaya destek verdi.

Eroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Milletimizin birliği ve beraberliği için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına uyarak, bir aylık maaşımı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA