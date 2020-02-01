Çankırı ve Kastamonu'dan deprem bölgesine yardım

01.02.2020 13:04 | Son Güncelleme: 01.02.2020 13:04

Çankırı ve Kastamonu'dan toplanan yardım malzemeleri deprem bölgesi Elazığ ve Malatya'ya gönderildi.

Çankırı Şehit ve Gaziler Derneği, Elazığ ve Malatya'daki depremden etkilenenler için başlattıkları yardım kampanyasında toplanan malzemeleri depremzedelere gönderdi.

Kampanya kapsamında şehit ve gazi ailelerinden toplanan gıda malzemeleri bölgeye gönderildi.

Dernek Başkanı Mehmet Uçar, gazetecilere yaptığı açıklamada, zorda kalanların yanlarında olmaya çalıştıklarını söyleyerek, "Onlar üşürse bizler de üşürüz. Çünkü biz kardeşiz, hep birlikte büyük Türkiye'yiz. Çankırı Şehit ve Gaziler Derneği olarak Elazığ ve Malatya'daki kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Oradaki zor durumda kalan insanlarımızın, canı yananların, hasretlik çekenlerin halinden en iyi şehit aileleri anlar." diye konuştu.

Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara da şifa temennisinde bulunan Uçar, "İmkanlarımız dahilinde maddiyatımızla, dualarımızla ve gönlümüzle kardeşlerimizin yanındayız. Yardımda bulunan şehit ve gazi ailelerimize teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kastamonu

Cide Belediyesi öncülüğünde deprem bölgesindeki ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası başlatıldı.

Kampanya kapsamında toplanan kuru bakliyat ve giyim eşyası, bir araçla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bölgeye uğurlandı.

Kaynak: AA