Çankırı ve Kastamonu'da orman yangını
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Çankırı ve Kastamonu'da orman yangını

ÇANKIRI'nın Yapraklı ilçesi ve Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde orman yangını çıktı.

Çankırı ve Kastamonu'da orman yangını
02.09.2020 18:13 | Son Güncelleme: 02.09.2020 18:17
ÇANKIRI'nın Yapraklı ilçesi ve Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, yangınları söndürmek için çalışma başlattı.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesi Kızıleşme mevkiinde, saat 15.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Çevre köylerde yaşayan vatandaşlar yangını fark ederek, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine Orman Genel Müdürlüğü ile Çankırı merkez ve diğer ilçelerde itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Çalışmalara havadan 2 helikopter ve 1 uçakla da destek verildi. Yangının söndürülmesi çalışmaları sürüyor.

KASTAMONU'DA YANGIN

Öte yandan, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Derekaraağaç mevkiindeki ormanlık alanda da yangın çıktı. Çam ağaçlarıyla kaplı bölgede çıkan yangını fark eden köylüler, ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen arazözler ve itfaiye araçlarıyla alevlere müdahale edildi. Köylülerin de destek verdiği söndürme çalışmaları sürüyor.


- Kastamonu

Kaynak: DHA

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