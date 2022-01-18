Çankırı ve Çorum'da kar yağışı etkili oluyor - Haberler
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Çankırı ve Çorum'da kar yağışı etkili oluyor

Çankırı ve Çorum'da kar yağışı etkili oluyor
AA / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel

Çankırı ve Çorum'da kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.

ÇANKIRI (AA) - Çankırı ve Çorum'da kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Çankırı Belediyesi ekiplerince kaldırımlarda ve yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yürütülüyor.

Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı nedeniyle ulaşımda güçlük yaşanıyor. Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları için uyarıyor.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yol kontrollerini sürdürüyor.

Çorum

Çorum'da kar yağışı etkili oluyor. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, giderek şiddetini artırdı.

Yağış nedeniyle beyaza bürünen kentte güzel görüntüler oluştu. Yağışla hava sıcaklığının sıfırın altında olması nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.

Çorum Belediyesi ile Karayolları Çorum Şube Müdürlüğü ekipleri de karla mücadele çalışmalarına başladı.

Kentte yağışların iki gün boyunca aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Çankırı ve Çorum'da kar yağışı etkili oluyor

Çankırı ve Çorum'da kar yağışı etkili oluyor

Çankırı ve Çorum'da kar yağışı etkili oluyor

Çankırı ve Çorum'da kar yağışı etkili oluyor

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AA / Muhammed Kaygın - Son Dakika Haberleri

Çankırı, Çorum, kar, Güncel, Haber

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