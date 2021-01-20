Çankırı ve Çorum'da İHH'dan İdlib'e yardım
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Çankırı ve Çorum'da İHH'dan İdlib'e yardım

20.01.2021 16:49 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:49
Çankırı ve Çorum'da İHH'dan İdlib'e yardım

Çankırı ve Çorum'dan İdlib'e insani yardım ve kömür gönderildi.

Çankırı ve Çorum'dan İdlib'e insani yardım ve kömür gönderildi.

Çankırı İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince kentteki sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin desteğiyle İdlib kenti ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 3 tır insani yardım malzemesi toplandı.

Kışlık giysiler, sağlık malzemeleri, eğitim ve kırtasiye malzemelerinin bulunduğu yardım tırları, düzenlenen törenle dualar eşliğinde İdlib'e uğurlandı.

Çankırı İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Hasan Kale, yardımların toplanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Çorum

Çorum İHH Başkanı Selim Özkabakçı, yaptığı yazılı açıklamada, kentteki hayırseverlerin ekonomik katkılarıyla satın alınan 80 ton kömürün 3 tır halinde Suriye'nin İdlib bölgesine gönderildiğini belirtti.

Kömürün bölgeye ulaştığını ve İHH gönüllülerince ihtiyaç sahiplerine dağıtımına başlandığını aktaran Özkabakçı, kampanyaya destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Özkabakçı, savaş nedeniyle İdlib'deki kamplarda yaşamak zorunda kalan göçmenlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle zor günler geçirdiğine işaret ederek, "Çorum İHH olarak Çorum'dan Suriye'ye ulaştırdığımız kömürler İdlib ve kırsalına göç ederek kamplarda yaşam mücadelesi veren savaş mağduru mazlumları Isıtmaya devam ediyor. 100 bin lira tutarında 3 tır dolusu 80 ton kömürü ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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