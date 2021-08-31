Çankırı Valisi Ayaz yüz yüze eğitim öncesi aşının ihmal edilmemesi uyarısında bulundu

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, yüz yüze eğitimin 6 Eylül itibarıyla başlayacağını hatırlatarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ihmal edilmemesi uyarısında bulundu.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, yüz yüze eğitimin 6 Eylül itibarıyla başlayacağını hatırlatarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ihmal edilmemesi uyarısında bulundu.

Ayaz, Valilikte düzenlediği basın toplantısında, yüz yüze eğitim başlamasıyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünün gerekli hazırlıkları tamamladığını belirtti.

"Bu sürede aşılama seviyesinin belirli bir noktaya gelmesi noktasında arkadaşlarımız büyük çaba sarf ettiler." diyen Vali Ayaz, inşallah kısa süre içinde Çankırı'yı mavi olarak göreceklerine değindi.

Ayaz, "Çok az bir şey kaldığını değerlendiriyoruz. Kazasız belasız bir eğitim öğretim diliyoruz ama bunun tamamı da tedbirlere uyulması, aşılanma oranlarında istediğimiz seviyeye ulaşmamıza bağlı, öbür türlü yine vakalarla uğraşmaya devam edeceğiz." ifadesinde bulundu.

Kentte koronavirüs vaka sayısında hafif bir düşüş olduğunu aktaran Ayaz, "Şu anda aşılamada istediğimiz durumda değiliz. Vefatlarımız özellikle devam ediyor. Her ne kadar hastanemiz yoğun bakımımız rahat olsa da vefat sayılarımızdaki artış devam etmekte. Onun için tekrar aşı çağrımızı yeniliyoruz. Bugün itibari ile ilimizde 246 bin 981 doz aşı yaptık. Bugüne kadar bize gelen arkadaşlarımızın karşılaştığı herhangi bir aşıya bağlı komplikasyon olmadı. Bunu bir kere daha vurguluyoruz. Şu anda olan her şeyin aşıya bağlanması, aşı ile ilgili çok fazla şeyin anlatılmasından ciddi rahatsız olduğumuzu ifade etmek istiyorum. İster istemez aşı ile ilgili tereddütleri de getirmekte. Lütfen ihmal etmeyelim." diye konuştu.

Çankırı'da son bir hafta içinde 12 kişinin, son bir ayda da 29 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkati çeken Ayaz, şunları kaydetti:

"Bu hafta içinde denetimlerimiz artarak devam edecek. Eylül ayı içinde bir miktar daha artış bekliyoruz. Okulların açılması bununla beraber bir hareket oluşacak ister istemez. Dışarıdan gelen öğretmenler, öğrenciler derken bu dalga beklediğimiz gibi devam etmekte. Vaka sayılarındaki artışta hafif bir düşüş kaydettik. Lütfen, tedbirleri bırakmak için çok erken. Maske mesafe ve temizlik kurallarına sıkı sıkıya bağlanmak bir zaruret. Aşı olmamış vatandaşlarımızın ivedi olarak aşı olmaları da diğer bir isteğimiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın