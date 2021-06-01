Çankırı Valisi Ayaz ve Samsun Valisi Dağlı'dan Kovid-19 aşısı olmayanlara çağrı Açıklaması

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz ve Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede aşının önemine vurgu yaparak, sırası gelenlerin aşı yaptırması çağrısında bulundu.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz ve Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede aşının önemine vurgu yaparak, sırası gelenlerin aşı yaptırması çağrısında bulundu.

Ayaz, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında, kentte vaka sayılarında düşüş yaşandığına işaret etti.

İl genelinde vaka durumunda sıkıntı olmadığını belirten Vali Ayaz, "Salgın henüz bitmedi, tedbirlere riayet etmeye hepimizin ihtiyacı var. Acı manzaralar görmemek adına dikkatli olalım. En son açıklamamızda vefat sayımız 385'ti. Şu anda bu sayı 409. Bu arada geçen sürede maalesef 24 vatandaşımızı daha koronavirüse kurban verdik. Şu anda hastanemizde 34 hastamız var, 27'si serviste 7'si yoğun bakımda, yoğun bakımdaki hastalarımızın da 4'ü maalesef entübe. Yoğun bakımdaki hastaların en küçüğü 50 yaşında, dördü 65 yaş altında." diye konuştu.

Sırası gelen vatandaşların ivedilikle aşı olması gerektiğinin altını çizen Ayaz, şunları kaydetti:

"Hiç kimse gençliğine, aldığı vitaminlere ve takviyelere güvenmesin. Şu anda birinci olarak tedbirlere, ikinci olarak aşıya güvenmek durumundayız. Bunun da etkilerini net olarak bu süreç içinde gördük. Bugüne kadar aşılamayla ilgili olarak genel oranımız fena değil ama hala aşı ile ilgili tereddütlerin olduğunu, bazı vatandaşlarımızın bilinçli olarak aşıya gelmediğini biliyoruz. Bugüne kadar Çankırı genelinde yapmış olduğumuz aşılarda hiçbir yan etkiye rastlamadık. Aşı olduktan sonra yan etki görüldü diye sağlık kuruluşlarımıza müracaat eden hiçbir vatandaşımız olmadı. Ortada aşı olmak ve olmamak arasında mukayese kabul etmez bir durum söz konusu. Aşının faydasını bu süreçte çok net bir şekilde gördük. İnşallah önümüzdeki günlerde de bunu yine göreceğiz. Yeni dönemde en önemli hedefimiz, tedbirlere bir süre daha riayet edilmesi ve aşı sırası gelen vatandaşlarımızın ivedi olarak aşı olmaları."

Samsun

Samsun Valisi Zülkif Dağlı da aşılama çalışmalarıyla birlikte yazın daha rahat geçirileceğini ve eski normallere dönüleceğine inandığını belirtti.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Dağlı, kentteki vaka sayıları, aşılama çalışmalarının son durumu ve kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında alınacak tedbir ve denetimlerin görüşüldüğü Kovid-19 değerlendirme toplantısına başkanlık yaptı.

Daha önce uygulanan kontrollü normalleşme ve kademeli normalleşme dönemlerinde vatandaşların tedbir ve kurallara uyması sayesinde vaka sayılarında ciddi düşüş yaşandığını anımsatan Dağlı, bunun sonucu olarak kısıtlamaların biraz daha esnetildiğine işaret etti.

Salgınla mücadelede aşılama çalışmalarının önemine vurgu yapan ve sırası gelenlerin aşılarını yaptırması gerektiğini belirten Vali Dağlı, "Aşılama çalışmalarının da yoğunlaşmasıyla birlikte bu yazı çok daha rahat geçireceğimize ve en kısa sürede eski normallerimize döneceğimize olan inancımız arttı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın