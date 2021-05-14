Çankırı Valisi Ayaz, şehit ailelerinin bayramını kutladı
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Çankırı Valisi Ayaz, şehit ailelerinin bayramını kutladı

Çankırı Valisi Ayaz, şehit ailelerinin bayramını kutladı
Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.

Vali Ayaz, ilk olarak Ilgaz ilçesine Bağlı Yuvasaray köyünde yaşayan şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Serdal Uyanık'ın ailesini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Uyanık'ın kabrini de ziyaret eden Vali Ayaz, burada şehit için dua etti.

Şehit Sözleşmeli Er Olcay Çelik'in il merkezindeki ailesini de ziyaret eden Vali Ayaz, şehit ailesinin bayramını kutladı.

Ziyaretlerde şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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