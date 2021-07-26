Çankırı Valisi Ayaz Kovid-19 vaka artışına karşı aşı olunmasını istedi

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin uyarıda bulundu.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin uyarıda bulundu.

Salgın Koordinasyon Kurulu Toplantısı sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Abdullah Ayaz, salgının henüz bitmediğini vurguladı.

Vaka sayılarındaki artışa dikkati çeken Ayaz, şu ifadelere yer verdi:

"Salgın henüz bitmedi. Vaka sayılarımız artıyor, aşılama oranımız hedeflediğimiz düzeyde değil. Lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edelim ve muhakkak aşı olalım. Şu anda salgına karşı en büyük silahımız aşı, aşıyla ilgili asılsız haber ve iddialara itibar etmeyelim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın