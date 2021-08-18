Çankırı Valisi Ayaz, Kovid-19 tedbirlerinin terk edilmemesi uyarısında bulundu Açıklaması
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Çankırı Valisi Ayaz, Kovid-19 tedbirlerinin terk edilmemesi uyarısında bulundu Açıklaması

Çankırı Valisi Ayaz, Kovid-19 tedbirlerinin terk edilmemesi uyarısında bulundu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, kentte son bir hafta içinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, vatandaşlara tedbirlere uyma ve aşı olma çağrısında bulundu.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, kentte son bir hafta içinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, vatandaşlara tedbirlere uyma ve aşı olma çağrısında bulundu.

Vali Ayaz, Tevfik Fikret Caddesi esnafını ziyaret ederek, maske, mesafe ve hijyen tedbirlerini kontrol etti.

Ayaz, denetleme öncesi gazetecilere, Kurban Bayramı'ndan sonra koronavirüs vakalarının yükselişe geçtiğini söyledi.

Hastanede ve yoğun bakımda yoğunluk bulunmadığını ancak bayramdan önceki gibi de rahat olmadıklarını belirten Ayaz, "Tedbirleri elden bırakmak için çok erken. Bunu defaatle vurguladık. Aşı olmayan tüm vatandaşların bir an önce aşı olmalarını istiyoruz. Son bir hafta içinde 10 vatandaşımızı koronavirüs nedeniyle kaybettik. Bunlardan birisi 40 yaşında ve hiç aşı olmamış bir hanımefendiydi. Onun için bir kere daha söylüyoruz, lütfen tedbirlere dikkat edelim bir de aşı olalım." ifadelerini kullandı.

Yaş grubunun düşmesiyle aşılamada da azalma gördüklerini dile getiren Ayaz, şöyle konuştu:

"Hastalığın genci yaşlısı yok. Son dönemde gençlerin daha fazla etkilendiği sizlerin de malumu. Sırası gelen tüm vatandaşlarımızın aşı olmasını, 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın üçüncü dozlarını yaptırmasını istiyoruz. İlçelerimizden 4'ünde aşılama oranı yüzde 80'in üzerine çıktı. Yüzde 75'in üzerinde olanlar var ama merkez yüzde 71'de henüz. Onun için bu, hepimizin gayretine ve vatandaşımızın ilgisine bağlı. İnşallah gönlümüzden geçen en kısa sürede maviye geçmemiz."

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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