Çankırı Valisi Ayaz, Kovid-19 aşısı konusunda tereddüt edilmemesini istedi Açıklaması

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısıyla ilgili, "Bu kadar bilim insanının çok uzun süredir uğraş verdiği, milyarlarca insana uygulanmış, ülkemizde de milyonlarca vatandaşa uyguladığımız aşıları ilimizde de uyguluyoruz.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısıyla ilgili, "Bu kadar bilim insanının çok uzun süredir uğraş verdiği, milyarlarca insana uygulanmış, ülkemizde de milyonlarca vatandaşa uyguladığımız aşıları ilimizde de uyguluyoruz. Vaziyet buyken hala bununla ilgili tereddüt gösterilmesini çok anlamıyoruz." dedi.

Vali Ayaz, kentteki bir alışveriş merkezinde bulunan aşı randevu standını ziyaret ederek, aşılamayla ilgili bilgi aldı.

Ayaz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 18 yaş üstü tüm vatandaşların aşı olmasını istediklerini söyledi.

Hastalığın hala devam ettiğini, bundan kurtuluşun en önemli silahının aşı olduğunu vurgulayan Ayaz, "Arkadaşlarımız sahada, fabrikalarda, alışveriş merkezlerinde, sağlık ocaklarımızda, aile hekimliklerimizde, hastanemizde, ilçelerimizde, il merkezimizde her yerde büyük seferberlik yürütüyor. Lütfen vatandaşlarımız da aşı olarak bu uğraşa destek versinler." diye konuştu.

Bilimsel temeli olmayan, sosyal medya platformunda paylaşılan söylentilere kulak asılmaması gerektiğine dikkati çeken Ayaz, şöyle devam etti:

"Bu kadar bilim insanının çok uzun süredir uğraş verdiği, milyarlarca insana uygulanmış, ülkemizde de milyonlarca vatandaşa uyguladığımız aşıları ilimizde de uyguluyoruz. Vaziyet buyken hala bununla ilgili tereddüt gösterilmesini çok anlamıyoruz. Hastalık devam ediyor. Eğer aşılamada istediğimiz seviyeye ulaşamazsak devam edecek ve Allah muhafaza, belki varyantların etkisiyle yeni yükselmelere hep beraber şahitlik edeceğiz. Lütfen tüm vatandaşlarımız aşılarını olsun."

Çankırı'da aşılama oranının giderek düştüğünü aktaran Ayaz, "Özellikle gençlerimize seslenmek istiyorum; lütfen aşılarını olsunlar. Virüsün gidecek yeri olduğu sürece bu hastalık yayılmaya devam edecek. Vatandaşımız genel manada hastalığın bittiğini düşünüyor. Şu anda elimizdeki en büyük silah aşı. Eğer bu olmazsa önümüzdeki günlerde daha fazla vaka, daha fazla hasta, daha fazla ölüm Allah muhafaza görürüz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın