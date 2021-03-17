Çankırı Valisi Ayaz kentte koronavirüs vakalarının arttığını açıkladı
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Çankırı Valisi Ayaz kentte koronavirüs vakalarının arttığını açıkladı

17.03.2021 13:07 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:10
Çankırı Valisi Ayaz kentte koronavirüs vakalarının arttığını açıkladı

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka artışının yaşandığını belirterek vatandaşları tedbirlere uymaları konusunda uyardı.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka artışının yaşandığını belirterek vatandaşları tedbirlere uymaları konusunda uyardı.

Vali Ayaz ve beraberindekiler, Necip Fazıl Kısakürek Sokak esnafını ziyaret ederek maske, mesafe ve hijyen tedbirlerini kontrol etti.

Ayaz, denetleme öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, hiç ummadıkları vaka artışıyla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Vaka artışının devam ettiğini, 2 ayda gelinen yolu 2 haftada geri gittiklerini dile getiren Ayaz, "Hastaneye onun yansıması yavaş yavaş olacak. Vefat sayımız 325 oldu. Onun için tekrar tüm Türkiye'de olduğu gibi sahadayız ama vatandaşlarımızdan tekrar tedbir, tedbir, tedbir istiyoruz." dedi.

Salgının henüz bitmediğine, normalleşmenin yanlış anlaşıldığına vurgu yapan Ayaz şunları kaydetti:

"Psikolojik olarak virüsün bittiği ile ilgili bir kanı oluştuğu kanaatindeyiz. Çok yanlış. Daha önümüzde yürüyeceğimiz aylarca yol var. Onun için lütfen daha fazla can kaybı görmek, yaşamak istemiyoruz. Tedbirlere uyum istiyoruz. Şimdi tekrardan esnaf arkadaşlarımızı ziyaret edeceğiz. Gerekli uyarıları yapacağız. Ama dediğim gibi hepimizin çok dikkatli olması gerekmekte."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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