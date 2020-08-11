Çankırı Valisi Ayaz Kentte 643 bin 688 lira koronavirüs cezası kesildi
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Çankırı Valisi Ayaz Kentte 643 bin 688 lira koronavirüs cezası kesildi

Çankırı Valisi Ayaz: Kentte 643 bin 688 lira koronavirüs cezası kesildiÇANKIRI Valisi Abdullah Ayaz, kentte salgın başladığından bugüne kadar 16 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, tedbirlere uymayanlara toplam 643 bin 688 liralık para cezası kesildiğini söyledi.

11.08.2020 14:43 | Son Güncelleme: 11.08.2020 14:49

Çankırı Valisi Ayaz: Kentte 643 bin 688 lira koronavirüs cezası kesildi

ÇANKIRI Valisi Abdullah Ayaz, kentte salgın başladığından bugüne kadar 16 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, tedbirlere uymayanlara toplam 643 bin 688 liralık para cezası kesildiğini söyledi.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, valilik binasında düzenlediği basın toplantısında, kentteki koronavirüs vakaları ve alınan tedbirlerle ilgili açıklamada bulundu. Kent merkezi ile birlikte tüm ilçelerde koronavirüs vakası olduğunu belirten Vali Ayaz, sürekli denetim halinde olduklarını dile getirerek, "Devlet olarak ilgili kurumlarımızla beraber tedbirleri almaya, denetimleri yapmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızı da tedbirlere uyması konusunda elden geldiğince uyaracağız. Ama bu şekilde yaşamaya bir süre daha devam edeceğiz. Maske bir süre daha ayrılmaz parçamız olacak. Mesafeye, temizliğe dikkat edeceğiz. Eski hayatımıza dönmeye biraz daha zaman var. Bunun ne zaman olacağı belli değil. Bunu aşı ve ilaç konusundaki gelişmeler gösterecek" dedi.

'KURALLARA UYMAYANLARA CEZA UYGULAMAKTAN ÇEKİNMEYECEĞİZ'

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kurallara uymayanlara idari yaptırımlar uygulandığını hatırlatan Vali Ayaz, "Bugüne kadar maske zorunluğuna uymayan veya diğer tedbirlere uymayan vatandaşlarımıza il genelinde 643 bin 688 TL idari para cezası uyguladık. Ama bizim amacımız ceza yazmak değil. İlk amacımız rehberlik ama kurallara uymamakta ısrar eden vatandaşlarımıza ve işletmelere cezai işlem uygulamakta çekinmeyeceğiz. Aldığımız tüm tedbirler vatandaşımızı, kamu sağlığını korumak için. Biz vatandaşla mücadele etmiyoruz, biz virüsle mücadele ediyoruz. Hiçbir vatandaşın diğer vatandaşlara bu hastalığı bulaştırmaya, kamu sağlığını riske atmaya hakkı yok. Lütfen herkes kurallara uysun, maskesiz sokağa çıkmasın. Ben göreve başladığım gün, ildeki koronavirüs kaynaklı vefat sayısı 7'ydi. Bugün itibarıyla 16 ve ben göreve başlayalı 2 ay olmadı" diye konuştu.

Çankırı Valisi Ayaz Kentte 643 bin 688 lira koronavirüs cezası kesildi

Kaynak: DHA

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