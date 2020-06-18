Çankırı Valisi Ayaz görevine başladı
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Çankırı Valisi Ayaz görevine başladı

Çankırı Valisi Ayaz görevine başladı Çankırı Valiliğine getirilen Abdullah Ayaz görevine başladı.

18.06.2020 19:53 | Son Güncelleme: 18.06.2020 19:59

Çankırı Valisi Ayaz görevine başladı

ÇANKIRI - Çankırı Valiliğine getirilen Abdullah Ayaz görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde yayınlanan genelge doğrultusunda Göç İdaresi Genel Müdürüyken Çankırı Valiliğine atanan Abdullah Ayaz görevine başladı. Vali Ayaz gazetecilere yaptığı açıklamada, "İnşallah hepimiz için hayırlı olur. Burada takdir edildiği süre boyunca mesaimiz olacak. Bu süre boyunca elimizden gelen tüm gayreti ilimiz için göstereceğiz. İnşallah hepimiz için güzel hayırlı bir çalışma dönemi olur. Sizlerin de bulunduğu gibi bizler de memleketin çok farklı yerlerinde görevde bulunduk. Son 5 yılda Göç İdaresinde Genel Müdürlüğünde görev yapmaktaydım 3 yılı genel müdür 2 yılı daire başkanı olmak üzere. Şimdi de kısmet burası. Bu zamana kadar elimizden gelen gayreti gösterdik bundan sonra da böyle olmaya devam edecek. İnşallah görev süresi içerinde de bu 7 bin 500 km karenin her karşına basma gayretinde olacağız. Vatandaşlarımızla, tamamına temas etme gayretinde olacağız, meselelere sorunlara eğilme gayreti içerinde olacağız. Yapılabilecek ne varsa ilimizin potansiyelini geliştirme noktasında bu gayret ve çaba içerisinde olacağız" dedi.

"Bu bir bayrak yarışı"

Vali Ayaz, "Muhakkak ki bunlar tek başımıza valinin diğer birimlerin yapacağı işler değil. Bu bir ekip çalışması biz elimizden gelen çabayı gösterip bizden sonra gelenlere tevdi etme çabasında olacağız. Bu bir bayrak yarışı elimizden geleni yapacağız. Ayrılan valimize de teşekkür etmek istiyorum. Neticede onlar bayrağı aldılar belirli bir süre taşıdılar bize devrettiler. Biz de elimizden geldiğince en iyisini yapma gayreti içerisinde olacağız. Bizden sonrakine de alnımızın akıyla teslim edeceğiz. Dediğim gibi hepimiz için inşallah hayırlı olsun. İnşallah güzel keyifli bir çalışma geçiririz. Bakanlıktaki görevimden ayrılırken tüm her yerde şu konuşmayı yaptım büyük bir keyif aldık. Bu süre içerisinde bu bir yorgunluk olarak yansımadı. Yaptıklarımızın karşılığını görme imkanımız oldu. İnşallah burada da yoğun bir mesai içerisinde olacağız" ifadelerine yer verdi.

Valilik önünde yapılan karşılamada İlçe Kaymakamları, Vali Yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hıdır Ayçiçek, kurum müdürleri katıldı.

Çankırı Valisi Ayaz görevine başladı

Kaynak: İHA

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