Çankırı Valisi Ayaz duyurdu: Asırlık düğün geleneklerine kısıtlama Çankırı Valisi Ayaz duyurdu: Asırlık düğün geleneklerine kısıtlama Düğün geleneklerine Covid-19 engeli: Kısıtlamalar 1 Eylül günü başlıyor Çankırı'da düğün ve evlilik gelenekleri kısıtlandı Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında 1 Eylül günü...

Çankırı Valisi Ayaz duyurdu: Asırlık düğün geleneklerine kısıtlama

Düğün geleneklerine Covid-19 engeli: Kısıtlamalar 1 Eylül günü başlıyor

Çankırı'da düğün ve evlilik gelenekleri kısıtlandı

ÇANKIRI - Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında 1 Eylül günü itibariyle düğün ve evlilik geleneklerinde kısıtlamaların yeninden başlayacağını bildirdi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirleri sosyal medya hesabından duyuran Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, 1 Eylül'den itibaren düğün geleneklerinin ve evlilik adetlerinin kısıtlanacağını belirtti.

Vali Ayaz, asırlardır günümüze kadar yaşatılan düğün geleneklerinden bayrak dikimi, baş donanma, kız kınası ve kız-erkek evlerinde düzenlenen mevlitlere izin verilmeyeceği, sadece 3 saatle sınırlı düğün yapılmasına müsaade edileceğini duyurdu.

Kaynak: İHA