Çankırı Valisi Ayaz'dan yerli aşı TURKOVAC'ı bekleyenlere çağrı Açıklaması

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında geliştirilen yerli aşı Turkovac'ın Çankırı'da da uygulanmaya başlandığını belirterek, vatandaşlara aşılarını yaptırmaları çağrısında bulundu.

Vali Ayaz, gazetecilere, TURKOVAC aşısının Çankırı Devlet Hastanesi'nde vatandaşlara uygulanmaya başlandığını söyledi.

İlk gün 62 kişiye TURKOVAC aşısının yapıldığını dile getiren Ayaz, "Bir kere daha tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyoruz. Aşı olmayan bir nüfus var maalesef az da olsa. Lütfen olmayanlar aşılarını ivedilikle olsun. Bir de eksik dozları muhakkak tamamlayalım." dedi.

Son haftalarda vaka sayılarında artış yaşandığına dikkati çeken Ayaz, "Tedbirlere uyumu bu süreçte tekrar hatırlatmak istiyoruz. Vaka sayımız 3 haftadır çok ciddi yükseliş kaydetti. Artık TURKOVAC da var. Biliyoruz ki vatandaşlarımızın bir kısmı, 'Ben kendi aşımızı olmak istiyorum.' diye bugüne kadar aşı olmamışlardı. Onların da bir an önce hastanemize gelip aşı olmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.