Çankırı Valisi Ayaz'dan Gerede ile Düzce istikametini kullanacak sürücülere uyarı - Haberler
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Çankırı Valisi Ayaz'dan Gerede ile Düzce istikametini kullanacak sürücülere uyarı

Çankırı Valisi Ayaz'dan Gerede ile Düzce istikametini kullanacak sürücülere uyarı
AA / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Gerede ile Düzce istikametini kullanacak sürücüleri yola çıkmamaları konusunda uyardı.

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Gerede ile Düzce istikametini kullanacak sürücüleri yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Vali Ayaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Düzce-Gerede arası otoyol ve devlet yolunun yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandığını hatırlattı.

Ayaz, bu nedenle İstanbul-Çankırı/Çankırı-İstanbul istikametlerinde yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması gerektiğini vurguladı.

AA / Muhammed Kaygın - Son Dakika Haberleri

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