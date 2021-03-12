Son Dakika | Vali Ayaz, artan koronavirüs vakaları nedeniyle uyarıda bulundu
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Son Dakika | Vali Ayaz, artan koronavirüs vakaları nedeniyle uyarıda bulundu

12.03.2021 12:05 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:52

Son dakika haber: Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, kentteki koronavirüs vakalarına ilişkin, "Vaka sayılarındaki artış devam ediyor.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, kentteki koronavirüs vakalarına ilişkin, "Vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Böyle giderse korkarız ki kısa süre içinde rengimiz değişir." dedi.

Vali Ayaz, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte koronavirüs vakasında artış yaşandığını söyledi.

Vatandaşlara tedbirlere uymaları konusunda uyarıda bulunan Ayaz, şunları belirtti:

"Vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Böyle giderse korkarız ki kısa süre içinde rengimiz değişir. Lütfen dikkat edelim. 'Kontrollü normalleşme' dedik ama sanki biraz kontrolsüz normalleşme var gibi. Dün de tüm arkadaşlarımızla birlikte sahadaydık. Gördüğümüz manzara genel manada iyi olsa da yine de eksiklikler, aksaklıklar var. Bunun sonuçları da zaten her gün vaka sayısı olarak bizlere yansıyor. Bir kez daha tüm vatandaşlarımızdan dikkat istiyoruz." diye konuştu.

Tedbirlerde gevşeme olduğunda vaka sayılarının çok hızlı şekilde tırmanışa geçtiğinin altını çizen Ayaz, "Pazartesiden beri aldığımız veriler kesinlikle hoşumuza gitmedi. Onun için tekrar tedbir, tedbir, tedbir diyoruz. Malum, Cumhurbaşkanımız da açıklamasında vaka artışlarını kabine toplantısında değerlendirileceğini söyledi ama hiçbir şekilde eski kısıtlamaların gelmesini arzu etmiyoruz. Bu biraz da bizlere, vatandaşları ve vatandaşların uyumuna bağlı." değerlendirmesinde bulundu.

Son Dakika | Vali Ayaz, artan koronavirüs vakaları nedeniyle uyarıda bulundu
Son Dakika | Vali Ayaz, artan koronavirüs vakaları nedeniyle uyarıda bulundu
Son Dakika | Vali Ayaz, artan koronavirüs vakaları nedeniyle uyarıda bulundu
Son Dakika | Vali Ayaz, artan koronavirüs vakaları nedeniyle uyarıda bulundu
Son Dakika | Vali Ayaz, artan koronavirüs vakaları nedeniyle uyarıda bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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