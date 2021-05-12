Çankırı Valisi Ayaz: Aile için bulaş geçen aya göre yüzde 20 arttı
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Çankırı Valisi Ayaz: Aile için bulaş geçen aya göre yüzde 20 arttı

Çankırı Valisi Ayaz: Aile için bulaş geçen aya göre yüzde 20 arttı
Demirören Haber Ajansı / Ramazan SARICI - Haberler | Güncel

ÇANKIRI Valisi Abdullah Ayaz, "Bu ay salgın koordinasyon toplantısında gördüğümüz, aile için bulaş, geçen aya göre yüzde 20'lik bir artış kaydetti.

ÇANKIRI Valisi Abdullah Ayaz, "Bu ay salgın koordinasyon toplantısında gördüğümüz, aile için bulaş, geçen aya göre yüzde 20'lik bir artış kaydetti. Mümkün olduğunca evlerimizde kalalım. Teknolojiden faydalanarak bayramlaşalım" dedi.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Çankırı Garnizon Şehitliği'nde bulunan şehit kabirlerini ziyaret etti. Ziyaret sonrasında gazetecilere açıklamada bulunan Vali Ayaz, "Asayişle, trafikle ilgili olarak her ne kadar kısıtlamalar olsa da belirli bir hareket var. Onunla ilgili olarak gerekli tedbirler alınacak. İnşallah bu şekilde geçirdiğimiz son bayram olur. Kurallara, tedbirlere uyalım. Acil ihtiyaçlar için dışarı çıkma ihtimali olduğu için vatandaşın bir hareketi söz konusu. Bayramlaşma, büyükleri ziyaret, sarılmaların olmamasını istiyoruz" dedi.Vali Ayaz, aile içi bulaşın arttığına dikkat çekerek, "Bu ay salgın koordinasyon toplantısında gördüğümüz, aile için bulaş, geçen aya göre yüzde 20'lik bir artış kaydetti. Yüzde 60'ın üzerinde bulaşın kaynağını, bizim aradığımız hastalar, aile içinden kaptığını söylediler. Malumunuz her geçen hafta bir önceki haftadan daha iyi oluyor. Onun için yeni bir artış görmek istemiyoruz, yeni hastalar görmek istemiyoruz. Mümkün olduğunca evlerimizde kalalım. Teknolojiden faydalanarak bayramlaşalım. İnşallah bayramdan sonra bir normalleşme süreci yaşanacak. Kurban Bayramı'nda da umuyoruz ki bu tedbirler olmadan hep beraber geçirelim istiyoruz" diye konuştu.


Çankırı Valisi Ayaz: Aile için bulaş geçen aya göre yüzde 20 arttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan SARICI

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