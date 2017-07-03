Çankırı Valisi Aktaş, Görevine Başladı

Valiler Kararnamesi ile Mersin'in Akdeniz Kaymakamlığından Çankırı Valiliğine atanan Hamdi Bilge Aktaş, görevine başladı.



Aktaş, Çankırı'ya gelişinde Hükümet Konağı önünde Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, Belediye Başkanı İrfan Dinç, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Abdullah Dede, İl Emniyet Müdürü Fikri Yalman, kaymakamlar, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve valilik çalışanları tarafından karşılandı.



Protokole tanışmasının arıdından makamına geçen Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, tek amacının Çankırı'ya hizmet edebilmek olduğunu söyledi.



Hizmet bayrağını teslim aldığını ve Çankırı için çalışacağını ifade eden Aktaş, "Bugün bayrağı biz teslim aldık. Ne kadar süre burada kalırız bilinmez ama ondan sonra da bayrağı başkasına teslim eder gideriz. Burada olduğumuz süre içinde tek amacımız Çankırı halkına hizmet edebilmek. Başkada bir kaygımız yok. Bunu böyle bilesiniz." dedi.