Çankırı Valisi Aktaş AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Çankırı Valisi Aktaş AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

04.12.2019 16:36 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:36
Çankırı Valisi Aktaş AA'nın

Valisi Hamdi , Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aktaş, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği 50 fotoğrafı tek tek inceledi.

kategorisinde 'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Yüzen bebekler" başlıklı fotoğrafına oy veren Aktaş, kategorisinde ise Abdullah Coşkun'un "Motokros heyecanı" fotoğrafını seçti.

Kendini de Anadolu Ajansının bir parçası olarak gördüğünü söyleyen Aktaş, sunulan fotoğrafları seçmekte zorlandığını belirterek, "Fotoğrafların hepsi olağanüstü. Benim için zor bir mesai oldu. Yine de aralarında gözüme en güzel hitap eden fotoğrafları seçtim. Umarım katkım olur. Bütün Anadolu Ajansı çalışanlarına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA
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