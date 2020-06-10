Çankırı Valisi Abdullah Ayaz oldu
Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, Çankırı Valisi oldu.
10.06.2020 10:07 | Son Güncelleme: 10.06.2020 10:59
Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, Çankırı Valisi oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Valiler Kararnamesini imzaladı. Resmi Gazetede yayınlanan kararname doğrultusunda 24 ilin valisi başka şehirlerde görevlendirildi. Değişimle Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş Mülkiye Başmüfettişliğine getirilirken Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz ise Çankırı'nın yeni valisi oldu. - ÇANKIRI
Kaynak: İHA