Çankırı Valisi Abdullah Ayaz'dan "stokçuluk" ve "fahiş fiyat" açıklaması Açıklaması

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, "stokçuluk" ve "fahiş fiyat" uygulamalarına ilişkin, vatandaşların sosyal medyada yazılan spekülasyonlara itibar etmemesi gerektiğini, ürün bulunmaması gibi bir durumun kesinlikle olmayacağını söyledi.

Vali Ayaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle son dönemde stokçuluk, rekabet ve perakende satış kurallarına aykırı satışların yapılması ve haksız fiyat artışları konularının hassasiyet arz ettiğini belirtti.

İl genelinde denetimlerin aralıksız devam ettiğini ifade eden Ayaz, "Bugüne kadar bir sıkıntı yaşanmadı. Biz vatandaşın hiçbir şekilde mağdur olmaması, ticaretin kurallara göre işlemesi noktasında kesintisiz olarak görev ifa etmeye arkadaşlarımızla birlikte devam etmekteyiz." dedi.

Amaçlarının hem ticaret hayatının düzgün işlemesi hem de vatandaşın hiçbir şekilde mağdur edilmemesi olduğunu vurgulayan Ayaz, şöyle devam etti:

"2021 yılında 5 bin 82 iş yerinde 3 bin 162 ürün denetlendi. Bununla ilgili olarak da 5 iş yerinde perakende satış kurallarına aykırılıktan dolayı tutanak tutuldu. Bu konuda ceza verme yetkisi Rekabet Kuruluna ait. Bu tutanaklar Rekabet Kuruluna iletildi. Orada cezalar yüksek, alt sınır 50 bin lira. Yine perakende satış kurallarına aykırı satış yaptığı tespit edilen 5 iş yerine de cezai müeyyide Ticaret İl Müdürlüğümüz tarafından uygulandı. 2022 yılı başından beri de 142 iş yerinde 936 ürünle ilgili denetim yapıldı. Şu ana kadar tespit ettiğimiz herhangi bir aykırılık yok. İlçelerimizde de kaymakamlarımızın başkanlığında denetimler aralıksız şekilde devam edecek."

Yağ stokuyla ilgili kentte bir tespitlerinin olmadığını, ekiplerin marketleri günde iki defa ziyaret ettiğinin altını çizen Ayaz, şunları kaydetti:

"Ürün olup olmadığı gibi konuları dikkatli bir şekilde takip ediyoruz. Cumhurbaşkanımız teyit ettiler, vatandaşlarımız müsterih olsun, memlekette özellikle gıdayla ilgili olarak pandemi döneminde bence bunu fazlasıyla rüştümüzü ispat ettik. Gıdayla ilgili olarak farklı ülkelerde tedarik zincirlerinde aksamalar olsa da ülkemizde hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Bu süreçte de bir sıkıntı olmadı bundan sonra da yaşanmayacak. Vatandaşımızın da sosyal medyada yazılan spekülasyonlara itibar etmemesi başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız olmak üzere yetkililerin açıklamasına itibar etmesi, paniğe kapılmamasını istiyoruz. Devletimiz pandemi sürecinde bu süreci çok iyi yönetti, bu süreçte de hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak. Ürün bulunmaması gibi durum da kesinlikle olmayacak. Biz bunu bir kere daha garanti etmek istiyoruz."