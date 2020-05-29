ÇANKIRI Teslim olmamak için kendisini ateşe veren hükümlüyü, jandarma kurtardı
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ÇANKIRI Teslim olmamak için kendisini ateşe veren hükümlüyü, jandarma kurtardı

Teslim olmamak için kendisini ateşe veren hükümlüyü, jandarma kurtardıÇANKIRI'nın Eldivan ilçesinde, dolandırıcılık suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Özcan K. (50) jandarmaya teslim olmamak için üzerine tiner döküp, kendini ateşe verdi.

29.05.2020 22:14 | Son Güncelleme: 29.05.2020 22:19

Teslim olmamak için kendisini ateşe veren hükümlüyü, jandarma kurtardı

ÇANKIRI'nın Eldivan ilçesinde, dolandırıcılık suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Özcan K. (50) jandarmaya teslim olmamak için üzerine tiner döküp, kendini ateşe verdi. Jandarmanın yangın söndürme tüpüyle alevleri söndürdüğü Özcan K., hastanede tedaviye alındı.

Jandarma ekipleri, 3 ayrı dolandırıcılık suçundan toplam 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Özcan K.'nın, ilçeye bağlı Akçalı köyünde olduğunu öğrendi. Tutuksuz yargılanırken cezası onanan Özcan K., jandarmanın geldiğini görünce tiner bidonunu eline alıp, "Gelmeyin kendimi yakarım" dedi. Bunun üzerine takviye ekip istendi. Özcan K., takviye jandarma ekibi geldiği sırada üzerine tiner döküp, çakmakla kendini ateşe verdi. Üstündeki kıyafetler alev alan Özcan K., jandarmanın üzerine doğru koştu. Jandarma, yangın söndürme tüpüyle müdahale ederek alevleri söndürdü. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Özcan K., Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edilen Özcan K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, Özcan K.'nın yakalanması sırasında jandarmaya mukavemette bulunan yakınları M.K. (27), Ö.K. (19), F.K. (50), O.K. (66) ve İ.K. (35) hakaret ve tehdit suçlarından gözaltına alındı. 5 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

ÇANKIRI Teslim olmamak için kendisini ateşe veren hükümlüyü, jandarma kurtardı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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