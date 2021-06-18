Çankırı'nın Tutmaç Çorbası Tescillendi
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Çankırı'nın Tutmaç Çorbası Tescillendi

Çankırı'nın Tutmaç Çorbası Tescillendi
Habermetre - Haberler | Toplum

Çankırı'nın Tutmaç Çorbası TescillendiÇankırı Belediyesinin girişimleri ile şehrin bir yöresel ürünü daha tescillendi.

Çankırı'nın Tutmaç Çorbası Tescillendi

Çankırı Belediyesinin girişimleri ile şehrin bir yöresel ürünü daha tescillendi. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret ile tescillenen Çankırı Tutmaç Çorbası, şehrin yöresel mutfak kültürüne ait ayırt edici özellikleri ile tescil belgesi alan 4. ürün oldu.

Çankırı Yumurtası, Çankırı Sarımsaklı Et, Çankırı Yoka (İnce) Ekmek Muskası'nın ardından yöresel lezzetlerden olan "Çankırı Tutmaç Çorbası" da tescil belgesi aldı. Şehrin tescillenen ürün sayısını dörde yükselten Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilen tescil belgesini Çankırı halkı ile paylaştı. Esen, "Çankırı'nın çok eski lezzetlerinden birisine daha tescil almanın gururunu yaşıyoruz. Şu an 15 yöresel ürünümüze de başvuruda bulunduk, inceleme aşamasında. Hayata geçirmeye başladığımız Çankırı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi bünyesinde yerel lezzetlerimizin planlı ve aktif satışını sağlayacağız. Bu güzel yoğurtlu çorbamızın küçük kareler kesilerek yapılan hamur kısmı da kooperatifimiz satışlarında yer alacaktır. " dedi.

Habere ait diğer görseller: Haber tarihi: 2021-06-18 Son eklenen 10 haber: Japon Diplomat Çankırı Belediyesini Ziyaret Etti Sağlıklı Kentler Birliği Haziran Ayı Encümen Toplantısı Gerçekleştirildi Bursa Çalı Güreşleri'nden Şampiyonluk GeldiÇankırı Belediyesi'nden Haftanın Özeti Esentepe Mahallesi'ndeki Çamaşırhane Bakıma Alındı Dekoratif Yay Saksılıklar Belediyenin Atölyesinden Çankırı'da Kavşak ve Refüjler Görülmeye Değer Çankırı Ulusal Televizyon Kanallarına Ev Sahipliği Yaptı Yaran Kıyafeti ile Nikah Kıydı Çankırı'nın Şemsiyeli Sokak'ı Şemsiyelerine Kavuştu

Kaynak: Habermetre

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