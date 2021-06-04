Çankırı'nın Şemsiyeli Sokak'ı Şemsiyelerine Kavuştu
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Çankırı'nın Şemsiyeli Sokak'ı Şemsiyelerine Kavuştu

Çankırı'nın Şemsiyeli Sokak'ı Şemsiyelerine Kavuştu
Habermetre - Haberler | Toplum

Çankırı'nın Şemsiyeli Sokak'ı Şemsiyelerine KavuştuÇankırı Belediyesi, yaz aylarının gelmesi ile birlikte Şemsiyeli Sokak'taki şemsiyeleri yeniledi.

Çankırı'nın Şemsiyeli Sokak'ı Şemsiyelerine Kavuştu

Çankırı Belediyesi, yaz aylarının gelmesi ile birlikte Şemsiyeli Sokak'taki şemsiyeleri yeniledi. Kış aylarında yıpranarak kaldırılan şemsiyeler, yenileri ile değiştirilerek sokağa estetik ve canlılık kattı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi Şemsiyeli Sokak'ta kış aylarında söktüğü şemsiyeleri yenileyerek yerlerine taktı. Çalışmalar kapsamında sarkma yapan halatlar da gerginleştirildi. Gökkuşağı renklerindeki 1212 şemsiye, sokağa rengarenk bir hava kattı. Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı'da öz çekim mekanı olarak rağbet gören sokağın vatandaşların sosyal medya hesaplarını süslemeye devam edeceğini söyledi. Esen, "Şemsiyeler ile gölgelendirdiğimiz ve şehrimizin eski yerleşim yerlerinden olan Alparslan Türkeş Caddemizin yeni, canlı, temiz ve renkli görünümü ile fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlarımızı sokağımıza bekliyoruz. " dedi.

Habere ait diğer görseller: Haber tarihi: 2021-06-04 Son eklenen 10 haber: Yaran Kıyafeti ile Nikah Kıydı Başkan Esen'den Genç Güreşçilere KispetÇankırı, Avrupa 3. sü Fatih Özgen'i Bağrına Bastı Salihler Caddesi'nde Kanalizasyon Hattı YenileniyorŞimşek Sokak'ta Önce Altyapı Sonra Üstyapı Çankırı Belediyeleri Su ve Hizmet Birliği "Esen ile Devam" Dedi Çankırı Belediyesinin Genç Güreşçisi Avrupa Şampiyonası'ndaTarihi Saat Kulesi Bakıma AlındıPark ve Bahçelerden Gece MesaisiUlaştırma ve Altyapı Bakanı Çankırı Belediyesini Ziyaret Etti

Kaynak: Habermetre

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