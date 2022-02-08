Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde eğitime ara verildi

ŞABANÖZÜ, ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilçedeki olumsuz hava şartları dolayısıyla bugün öğleden sonra tüm okulların tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, hamile ve engelli personel ile 12 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin de izinli olduğu kaydedildi.