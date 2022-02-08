Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde eğitime ara verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde eğitime ara verildi

AA, Muhammed Kaygın - Güncel
 - Güncelleme:
Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde eğitime ara verildi

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

ŞABANÖZÜ, ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilçedeki olumsuz hava şartları dolayısıyla bugün öğleden sonra tüm okulların tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, hamile ve engelli personel ile 12 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin de izinli olduğu kaydedildi.

AA / Muhammed Kaygın - Güncel

Şabanözü, Çankırı, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title